Rubio, ritiro truppe Usa in Paesi Nato? Decisione spetta a Trump

ROMA, 08 MAG - "C'è sempre un piano per effettuare una rotazione all'interno della Nato ma in ultima analisi la decisione spetta a Trump": lo ha detto il segretario di stato Usa Marco Rubio in un punto stampa all'ambasciata americana a Roma rispondendo ad una domanda sulla minaccia di Trump di ritirare truppe Usa da alcuni Paesi europei. Rubo ha comunque precisato che nella sua visita in Italia non sono stati discussi dettagli specifici sulla Nato e sulle truppe Usa nel nostro Paese.