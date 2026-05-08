Rubio riceve documento da Tajani su origini italiane, 'ispiri lavoro comune'

ROMA, 08 MAG - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha ricevuto un albero genealogico che ricostruisce le sue origini piemontesi durante il suo incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Farnesina. "È un momento speciale ricevere tutte queste informazioni ed è un'esperienza incredibile e un motivo in più per tornare presto, visitare la Regione, conoscerla e connetterci al passato, sperando che serva anche da ispirazione su come possiamo lavorare insieme in futuro", ha detto Rubio.