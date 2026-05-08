ROMA, 08 MAG - "Restiamo pronti a fare da mediatori ma non vogliamo perdere tempo se gli sforzi non vanno avanti": lo ha detto il segretario di stato Usa Marco Rubio rispondendo ad una domanda sulla guerra in Ucraina in un punto stampa all'ambasciata americana a Roma, al quale ha partecipato anche l'ANSA.
Rubio, pronti a fare da mediatori sull'Ucraina ma non a perdere tempo
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