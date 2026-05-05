Rubio, 'Project Freedom è difensiva, se sparano per primi risponderemo'

WASHINGTON, 05 MAG - "E' chiaro e che tutti comprendano che questa non è un'operazione offensiva. Si tratta di un'operazione difensiva. E il significato di ciò è molto semplice: non si spara a meno che non siano loro a sparare per primi". E' quanto ha detto il segretario di Stato americano, Marco Rubio, parlando della missione Project Freedom in Iran. "Noi non li stiamo attaccando. Non lo stiamo facendo, ma se dovessero attaccare una nave, sarebbe necessario rispondere: non si spara a meno che non siano loro a sparare per primi. E finora abbiamo avuto successo in questo ambito", ha aggiunto Rubio, parlando in un briefing alla Casa Bianca.