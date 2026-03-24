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Italia e Estero

Rubio parteciperà venerdì al G7 in Francia

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WASHINGTON, 24 MAR - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio incontrerà venerdì in Francia i suoi omologhi del G7 per discutere della guerra in Iran: lo ha annunciato il Dipartimento di Stato. Rubio, nel suo primo viaggio all'estero da quando gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran il 28 febbraio, parteciperà ai colloqui dei ministri degli Esteri del G7 a Cernay-la-Ville, vicino a Versailles, alla periferia di Parigi. Rubio parlerà con i suoi omologhi della "guerra tra Russia e Ucraina, della situazione in Medio Oriente e delle minacce alla pace e alla stabilità in tutto il mondo", ha detto il portavoce del Dipartimento Tommy Pigott.

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