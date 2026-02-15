Rubio, non chiediamo all'Europa di essere un vassallo
AA
BRATISLAVA, 15 FEB - L'amministrazione Trump accoglie con favore l'eliminazione della "dipendenza" europea dagli Stati Uniti: lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio durante una visita a Bratislava, affermando che Usa "non chiedono all'Europa di essere vassalla". "Vogliamo essere vostri partner. Vogliamo lavorare con l'Europa. Vogliamo lavorare con i nostri alleati", ha detto Rubio, nella capitale slovacca dopo aver partecipato alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco.
