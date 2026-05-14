Rubio, 'la politica statunitense su Taiwan non cambia'

ROMA, 14 MAG - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che la politica degli Stati Uniti su Taiwan è "invariata" dopo i colloqui tra Donald Trump e Xi Jinping. "Le nostre politiche in merito non sono cambiate", ha dichiarato Rubio a Nbc News. "Sono rimaste sostanzialmente invariate nel corso di diverse amministrazioni presidenziali e lo sono tuttora". Xi ha avvertito Trump che i disaccordi su Taiwan - che la Cina rivendica come proprio territorio - potrebbero portare Pechino e Washington a un conflitto.