Rubio, la Nato deve essere reimmaginata

WASHINGTON, 28 GEN - La Nato deve essere "reimmaginata": lo ha detto il segretario di stato Usa Marco Rubio, in un'audizione al Senato sulla politica statunitense in Venezuela dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro. "La Nato sarà più forte se i nostri alleati saranno più capaci", ha spiegato. "Più forti saranno i partner Nato e più flessibilità avranno gli Stati Uniti di operare in altre parti del mondo", ha proseguito il segretario di Stato, per il quale questo non significa "abbandonare la Nato" ma "affrontare la realtà" degli attuali scenari internazionali. "Il problema è che la Nato deve essere ripensata anche in termini di obblighi. E questa non è una novità per questo presidente. Diversi presidenti se ne sono lamentati. Credo che questo Presidente se ne lamenti a voce più alta di tutti gli altri", ha spiegato Rubio. "I nostri partner che condividono le nostre idee devono avere capacità, e questo è stato parte del problema dell'erosione delle capacità di difesa europee, perché hanno preso una grande quantità di denaro da questi Paesi ricchi e, grazie all'ombrello della Nato, hanno dato loro la flessibilità di spendere una parte enorme delle loro entrate in programmi sociali e non in difesa. Ora forse questa tendenza inizierà a cambiare", ha proseguito.