Rubio, 'Israele smetta di bombardare per rilascio ostaggi'

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 05 OTT - Israele deve smettere di bombardare Gaza affinché Hamas possa rilasciare gli ostaggi: è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio. "Penso che gli israeliani e tutti gli altri riconoscano che non si possono rilasciare gli ostaggi nel bel mezzo di un attacco - ha detto Rubio al talk show della Cbs 'Face the Nation' -, quindi gli attacchi dovranno cessare. Non può esserci una guerra in corso nel mezzo". (ANSA-AFP).