Rubio, 'Israele smetta di bombardare per rilascio ostaggi'
epaselect epa12396322 Smoke rises following an Israeli airstrike on Gaza City, 21 September 2025. More than 65,200 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EPA/MOHAMMED SABER
AA
(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 05 OTT - Israele deve smettere di bombardare Gaza affinché Hamas possa rilasciare gli ostaggi: è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio. "Penso che gli israeliani e tutti gli altri riconoscano che non si possono rilasciare gli ostaggi nel bel mezzo di un attacco - ha detto Rubio al talk show della Cbs 'Face the Nation' -, quindi gli attacchi dovranno cessare. Non può esserci una guerra in corso nel mezzo". (ANSA-AFP).
