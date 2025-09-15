Rubio,Hamas incoraggiato da riconoscimento Stato Palestina
epa12379567 A handout photo made available by Israel's Government Press Office (GPO) shows Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) and US Secretary of State Marco Rubio (L) during their meeting at the Prime Minister's office in Jerusalem, 15 September 2025. EPA/HAIM TZACH / GPO / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
AA
TEL AVIV, 15 SET - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato in conferenza stampa che "Hamas è stato incoraggiato dalle iniziative di Francia, Regno Unito e altri Paesi volte a riconoscere uno Stato palestinese". "Sono in gran parte simboliche, non hanno davvero alcun impatto nel farci avvicinare a uno Stato palestinese. L'unico effetto reale che producono è quello di rendere Hamas più audace", ha detto.
