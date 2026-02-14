Giornale di Brescia
Rubio, 'gli Usa non vogliono dividere alleanza ma rivitalizzarla'

ROMA, 14 FEB - Gli Stati Uniti "non cercano di dividere, ma di rivitalizzare una antica amicizia". Lo ha sottolineato il segretario di Stato Usa Marco Rubio nel suo intervento alla Conferenza di Monaco, affermando che "non vogliamo che gli alleati razionalizzino lo status quo in crisi, piuttosto che fare i conti con ciò che è necessario per risolverlo". Gli Stati Uniti vogliono "un'alleanza rinvigorita che riconosca che ciò che ha afflitto le nostre società non è solo un insieme di cattive politiche, ma un malessere di disperazione e autocompiacimento".

