Rubio, asset militari in Medio Oriente per difenderci da minacce Iran
AA
WASHINGTON, 28 GEN - "Quello che state vedendo ora è la capacità di posizionare risorse in Medio Oriente per difenderci da quella che potrebbe essere una minaccia iraniana contro il nostro personale": lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, in un'audizione al Senato rispondendo ad una domanda sul dispiegamento di asset militari americani in Medio Oriente.
