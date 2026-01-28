Giornale di Brescia
Rubio, asset militari in Medio Oriente per difenderci da minacce Iran

WASHINGTON, 28 GEN - "Quello che state vedendo ora è la capacità di posizionare risorse in Medio Oriente per difenderci da quella che potrebbe essere una minaccia iraniana contro il nostro personale": lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, in un'audizione al Senato rispondendo ad una domanda sul dispiegamento di asset militari americani in Medio Oriente.

