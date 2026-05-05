Rubio alla Cina, 'nessuna necessità di eventi destabilizzanti su Taiwan'

WASHINGTON, 05 MAG - Gli Usa mettono in guardia la Cina contro azioni "destabilizzanti" su Taiwan, a una settimana circa dalla visita del presidente Donald Trump a Pechino dal suo omologo Xi Jinping. Il segretario di Stato Marco Rubio, parlando dalla Casa Bianca, ha osservato che "non abbiamo bisogno che si verifichino eventi destabilizzanti per quanto riguarda Taiwan o in qualsiasi altra parte dell'Indo-Pacifico". Tutto ciò, ha concluso, "ritengo sia nel reciproco interesse sia degli Stati Uniti sia della Cina".