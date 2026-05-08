Rubio a Tajani, le nazioni occidentali proteggano i propri interessi

ROMA, 08 MAG - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha sottolineato "la necessità che le nazioni occidentali proteggano i propri interessi economici". E' quanto si legge nella nota del dipartimento di Stato Usa al termine dell'incontro con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nell'incontro si è discusso "di cooperazione bilaterale, nonché di sfide alla sicurezza globale e regionale". Il segretario Rubio ha parlato degli sforzi per promuovere la libertà di navigazione e la sicurezza marittima nelle principali vie navigabili internazionali e hanno affrontato l'importanza di risolvere la guerra in Ucraina".