Rubio a Orban, 'Trump profondamente impegnato per il tuo successo'

ROMA, 16 FEB - "Stiamo entrando in questa epoca d'oro delle relazioni tra i nostri Paesi e non solo grazie all'allineamento dei nostri popoli. Ma a causa del rapporto che hai con il presidente degli Stati Uniti. Posso dirvi con sicurezza che Trump è profondamente impegnato per il tuo successo". Così il segretario Usa Marco Rubio nella conferenza stampa a Budapest rivolgendosi al premier Viktor Orban. "Perché il vostro successo è il nostro successo . Perché questa relazione che abbiamo qui nell'Europa centrale attraverso di voi è così essenziale e vitale per i nostri interessi nazionali negli anni a venire", ha aggiunto come riporta il Guardian.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

ROMA

