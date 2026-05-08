Rubio a Meloni, impegno Usa per stretta collaborazione su priorità condivise

ROMA, 08 MAG - Il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato oggi a Roma il premier italiano Giorgia Meloni "per rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia". Lo afferma il Dipartimento di Stato americano in una nota. Rubio ha sottolineato "l'impegno degli Stati Uniti a una stretta collaborazione sulle priorità condivise. Sono state discusse le sfide alla sicurezza regionale, tra cui quelle relative al Medio Oriente e all'Ucraina, e l'importanza della continua collaborazione transatlantica per affrontare le minacce globali", si legge nella nota.