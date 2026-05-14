Rubati oltre 100mila euro in preziosi in gioielleria in Friuli

SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 14 MAG - Furto notturno in una gioielleria nella centrale piazza del Popolo, a San Vito al Tagliamento (Pordenone). Attorno all'1.30, i banditi sono entrati nella rivendita utilizzando una pinza idraulica, di quelle in uso anche ai vigili del fuoco - nei mesi scorsi si erano verificati furti di attrezzature specifiche da alcuni distaccamenti - e hanno razziato tanto le vetrine quanto il contenuto della cassaforte, sistemata in uno specifico caveau: il provento del furto sarebbe superiore ai 100 mila euro secondo un primo bilancio. L'area è attualmente circoscritta e sono al lavoro gli esperti per i rilievi scientifici. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione locale, della Compagnia di Pordenone e del Nucleo investigativo provinciale. I militari dell'Arma stanno anche analizzando le immagini della videosorveglianza. I banditi - almeno tre persone - sarebbero poi fuggiti a bordo di un'Audi nera.