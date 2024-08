Rubate bici da corsa per 100mila euro, furgone usato come ariete

AZZANO DECIMO, 22 AGO - Hanno usato un furgone come ariete e frantumato la vetrina di un negozio di biciclette da corsa e hanno rubato bici e attrezzature di pregio per un valore complessivo che supera i 100mila euro. E' accaduto la notte scorsa, attorno alle 3.20, ad Azzano Decimo (Pordenone), nel centrale viale Rimembranze. Secondo una ricostruzione, ricavata dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze dei vicini, alcune persone, con il volto travisato, dopo aver lanciato il veicolo commerciale contro le vetrate, si sono introdotte nel negozio e hanno portato via 15 biciclette di marca Pinarello e Wilier, fuggendo subito dopo. L'azione è avvenuta nell'arco di pochissimi istanti. La refurtiva è coperta da assicurazione. Sul posto giunte immediatamente le pattuglie del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Pordenone e della stazione di Fiume Veneto.