Rubano due carte benzina a pubblica assistenza e fanno 6mila euro di gasolio

SANREMO, 17 MAR - Due schede carburante, con le quali sono stati effettuati rifornimenti di gasolio per un circa seimila euro, sono state rubate alla pubblica assistenza Sanremo Soccorso Misericordia di Sanremo il cui governatore, Matteo Amato, ha già presentato denuncia ai carabinieri. Il furto sarebbe stato commesso tra il 5 e il 10 marzo scorsi e appena l'ente si è accorto dell'ingente spesa le due carte sono state bloccate. Chi ha rubato le schede probabilmente sapeva già come muoversi, visto che non si è accontentato di rifornire la propria auto. Si parla infatti di una ventina di transazioni per importi di 300-400 euro a volta. Segno quest'ultimo che qualcuno potrebbe avere riempito delle taniche per rivenderle sul mercato nero. Gli investigatori dovranno ora acquisire le immagini del circuito di videosorveglianza delle aree di servizio dove sono avvenuti i rifornimenti per cercare di individuare gli autori del furto o comunque chi ha utilizzato le carte. "Nemmeno in guerra si spara sulla Croce Rossa, eppure qualcuno ha deciso di colpire proprio chi ogni giorno salva vite umane, assiste i più fragili e garantisce un servizio essenziale alla città - ha detto Amato - Dietro questo furto non ci sono numeri, ma persone. C'è un'ambulanza che potrebbe arrivare in ritardo, c'è un volontario che lascia la propria famiglia nel cuore della notte, c'è un anziano, un malato, un bambino che aspetta aiuto". Le due carte sono state sottratte all'interno delle ambulanze e non si esclude che il furto sia avvenuto durante un servizio o nel piazzale davanti alla sede, dove sono parcheggiati i mezzi di soccorso.