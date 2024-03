Ruba un 'gatto delle nevi' e devasta le piste da sci

ASIAGO, 24 MAR - Ha rubato il "gatto delle nevi", che si trovava a fondo pista, ed è andato a farsi un giro devastando il manto innevato del comprensorio sciistico delle Melette di Gallio, sull' Altopiano di Asiago (Vicenza), preparato per il fine settimana. Il 'pirata' sarebbe già stato rintracciato dai carabinieri di Asiago grazie alle telecamere della videosorveglianza e rischia ora una denuncia per furto e danneggiamento. I militari non escludono che possano essere anche più di uno. I danni da una prima stima sarebbero ingenti. Il fatto è stato scoperto l'altra mattina quando gli addetti alle piste della stazione galliese, giunti sul posto per le ultime sistemazioni in vista del week-end, hanno notato le piste Longara e Meletta di Mezzo totalmente rovinate dal passaggio di un mezzo cingolato. Controllando i mezzi gli operatori hanno notato che il 'gatto' utilizzato dai volontari dalla Pro loco per la battitura delle piste per i "ciaspolatori", era stato parcheggiato malamente, ma soprattutto aveva la porta scardinata e i fili dell'accensione manomessi.