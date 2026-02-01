Ruba pistola e spara contro Volanti, Polizia risponde e lo ferisce

MILANO, 01 FEB - E' ricoverato in pericolo di vita un uomo che ha rubato a un vigilante una pistola, per poi sparare contro le Volanti della Polizia che hanno cercato di fermarlo. Gli agenti hanno risposto al fuoco e lo hanno ferito gravemente. E' accaduto a Milano, poco dopo le 15. Secondo quanto riferito dalla Questura, l'uomo, probabilmente di origine asiatica, ha rubato una pistola a una guardia giurata in via Caviglia, zona sud di Milano, per poi scappare. Intercettato dalle Volanti subito allertate, l'uomo ha iniziato a sparare colpendo anche una delle auto blindate intervenute, senza ferire nessun poliziotto. Gli agenti hanno quindi risposto al fuoco, ferendolo gravemente e l'uomo è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda.