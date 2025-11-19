Giornale di Brescia
Royal Navy segue nave spia russa vicino ad acque Gb

LONDRA, 19 NOV - Una fregata della Royal Navy e aerei della Raf sono stati schierati per "monitorare e tracciare ogni spostamento" di una nave spia russa, la Yantar, che si trova al confine marittimo delle acque britanniche a nord della Scozia. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa John Healey parlando a Downing Street. "Si tratta di un'imbarcazione progettata per raccogliere informazioni e mappare i nostri cavi sottomarini", ha aggiunto Healey, sottolineando "l'azione molto pericolosa" da parte di Mosca, portata avanti per la seconda volta quest'anno. Il ministro ha detto anche che dalla nave sono stati puntati laser contro i piloti britannici.

LONDRA

