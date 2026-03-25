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Rosalía si ferma al Forum, concerto interrotto per un malore

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MILANO, 25 MAR - Concerto interrotto a metà per Rosalía al Forum di Assago, dove l'artista ha dovuto fermarsi dopo i primi due atti dello show, a causa di un improvviso malore. Visibilmente provata, la cantante si è rivolta al pubblico scusandosi per l'interruzione: "Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show. Volevo che aveste la migliore esperienza possibile, non mi era mai capitato prima. Ho spinto lo show ma devo fermarmi fisicamente, non posso continuare, ho fatto del mio meglio". L'artista ha quindi aggiunto: "Mi dispiace tantissimo Milano perché volevo che lo show andasse fino alla fine. Fatemi capire se riesco a riprendermi e possono farmi qualcosa". Lo spettacolo, previsto in quattro atti, è stato sospeso esattamente a metà. Non sono al momento note le condizioni di salute né eventuali aggiornamenti sul recupero della data.

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