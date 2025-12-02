Giornale di Brescia
Rompe porta in Pronto soccorso di Udine, arrestato giovane

UDINE, 02 DIC - La polizia di Udine è intervenuta al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino dove un giovane, di 24 anni, del posto, già noto alle forze dell'ordine, in attesa di visita e in forte stato di agitazione, ha divelto la porta tra sala d'attesa e astanteria. Quando il personale sanitario ha tentato di calmarlo, l'uomo ha insultato un infermiere e gli ha sputato in volto. Grazie al sistema di allarme collegato con la sala operativa, attivo da alcuni mesi, due equipaggi della Volante sono arrivati in pochi minuti, bloccando e arrestando il giovane. Condotto in Questura, il giovane è stato posto in libertà dal pm, in attesa della richiesta della convalida del provvedimento da parte del Gip. Negli ultimi 15 giorni, la Squadra Volante è intervenuta altre due volte al Pronto soccorso per analoghi episodi di aggressioni ai sanitari, tutti conclusi con arresti.

