Romeo (Lega) sul ddl stupri, pronti ad aumentare le sanzioni

ROMA, 23 GEN - "Come spiegato da Bongiorno la rimodulazione delle pene è stata fatta su richiesta del Pd. Sono venute fuori delle polemiche, ma riportiamo le cose alla realtà", per quanto riguarda la Lega "siamo assolutamente pronti ad intervenire per aumentare" le pene "in sede emendativa". Lo ha detto all'ANSA il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. "Io come è noto - ha sottolineato anche la presidente della commissione Giustizia del Senato e relatrice del ddl stupri Giulia Bongiorno - avrei voluto alzare le sanzioni. Il mio è un testo unificato che ha voluto dare spazio anche alle richieste del Pd di ridurre la pena. Vedremo in sede di emendamenti".

