Romeo, ho chiamato Giorgetti, anche lui contrario alla stretta sulle pensioni

ROMA, 19 DIC - "Nessuno scontro interno alla Lega. Io ho chiamato il ministro Giorgetti e anche lui sosteneva la tesi che fosse possibile utilizzare fondi alternativi" alla stretta sulle pensioni, incluso l'intervento sulle finestre": così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo a margine dei lavori della commissione Bilancio sulla manovra. "I tecnici del Mef e la Ragioneria invece - aggiunge - insistevano sulle pensioni e questa cosa andava avanti da ore. Allora abbiamo deciso di cancellare quelle misure, facendo un emendamento più light".