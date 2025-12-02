Roma, tornano i tram e il 16 apre la fermata metro C Colosseo

ROMA, 02 DIC - Dal ritorno del servizio dei tram sull'intera rete al potenziamento dei mezzi verso il centro. E poi l'introduzione del Christmas Mobility Pass. Per le festività natalizie Roma e il Centro 'sono serviti', come recitano gli slogan della campagna di comunicazione pensata per questo mese di dicembre. A partire dall'8 dicembre, come illustrato questa mattina dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dall'assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, dopo la fine dei lavori sulla tangenziale che impedivano l'uscita dei convogli dai depositi di Prenestina e Porta Maggiore, tornerà regolare il servizio dei tram, cinque linee su sei ad eccezione del 14, per gli interventi sulla Togliatti della nuova tramvia. Il 16 dicembre, inoltre, ci sarà l'inaugurazione "vera e propria" delle due nuove fermate della metro C: Colosseo e Porta Metronia. Due stazioni-museo che valorizzeranno i ritrovamenti archeologici avvenuti durante i lavori di realizzazione. La novità per queste feste natalizie è l'introduzione del Christmas Mobility Pass: un abbonamento al costo di 10 euro, valido dal 6 dicembre al 6 gennaio per il sabato e nei giorni festivi, 31 dicembre e 5 gennaio, per un totale di 17 giorni, su tutta la Rete Atac e Tpl periferico, inclusi i parcheggi di scambio.