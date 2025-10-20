Roma, 'ok allo stop al gas russo ma Ue monitori i prezzi'

BRUXELLES, 20 OTT - In una dichiarazione in merito al sì del Consiglio Ue Energia allo stop al gas e al Gnl russi Roma ha ribadito "il pieno sostegno" agli obiettivi dal Regolamento" e ha espresso "apprezzamento per l'inserimento di molte delle istanze avanzate da parte italiana". Al tempo stesso - si sottolinea - "permangono ancora delle perplessità, in particolare sugli obblighi di autorizzazione preventiva imposti agli importatori" sull'import di gas "proveniente da un insieme selezionato di Paesi produttori". Viene inoltre auspicato "che la Commissione effettui un monitoraggio continuo e una attenta verifica degli impatti sui prezzi energetici".