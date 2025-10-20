Giornale di Brescia
Roma, 'ok allo stop al gas russo ma Ue monitori i prezzi'

epa10334414 A sliding valve with a lock on the Russian Gazprom pipe supplying gas to residential buildings seen on a local gas supply substation in a suburb of Moscow, Russia, 28 November 2022. Gazprom decided not to reduce the supply of gas through Ukraine, as Moldova eliminated violations of payment for gas supplies in November and paid off with Russia for the fuel that settled in Ukraine. Gazprom reported that they were going to start mothballing equipment at the 'Portovaya' and 'Slavyanskaya' compressor stations, which pumped fuel into the Nord Stream pipelines. EPA/MAXIM SHIPENKOV
AA

BRUXELLES, 20 OTT - In una dichiarazione in merito al sì del Consiglio Ue Energia allo stop al gas e al Gnl russi Roma ha ribadito "il pieno sostegno" agli obiettivi dal Regolamento" e ha espresso "apprezzamento per l'inserimento di molte delle istanze avanzate da parte italiana". Al tempo stesso - si sottolinea - "permangono ancora delle perplessità, in particolare sugli obblighi di autorizzazione preventiva imposti agli importatori" sull'import di gas "proveniente da un insieme selezionato di Paesi produttori". Viene inoltre auspicato "che la Commissione effettui un monitoraggio continuo e una attenta verifica degli impatti sui prezzi energetici".

BRUXELLES

  3. Ricarica la pagina se necessario