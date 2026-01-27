Roma e Parigi celebrano i 70 anni del loro gemellaggio 'esclusivo'

ROMA, 27 GEN - Il 29 e 30 gennaio Roma e Parigi celebrano il 70esimo anniversario del loro gemellaggio esclusivo con una visita reciproca dei due Sindaci, Roberto Gualtieri e Anne Hidalgo, nelle rispettive Capitali. Una due giorni di incontri istituzionali ed eventi simbolici che dà il via alle celebrazioni di un legame unico al mondo, che da settant'anni unisce Roma e Parigi all'insegna dell'amicizia, della cooperazione e dei valori condivisi. Sottoscritto il 30 gennaio 1956, il gemellaggio tra Roma e Parigi è racchiuso in un motto che ne esprime il significato profondo: "Solo Parigi è degna di Roma; solo Roma è degna di Parigi". Un rapporto speciale che continua a rinnovarsi nel tempo attraverso la collaborazione tra le due amministrazioni e le rispettive comunità. Giovedì 29 gennaio, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo sarà a Roma per una visita ufficiale. Il programma pubblico prevede alle 14.30 i saluti istituzionali e la partecipazione a una seduta straordinaria dell'Assemblea Capitolina in Aula Giulio Cesare. A seguire, alle 15.20, i due Sindaci rinnoveranno simbolicamente i patti di collaborazione con una visita al monumento del gemellaggio in via Parigi; alle 16.30 prenderanno parte all'inaugurazione del Centro della Fotografia all'ex Mattatoio. Nel tardo pomeriggio, alle 17.45, è prevista la visita alla Fontana di Trevi per l'accensione dell'illuminazione dedicata al gemellaggio, mentre a partire dalle 20.00 la giornata si concluderà con uno spettacolo al Teatro dell'Opera. Venerdì 30 gennaio sarà invece il turno del sindaco di Roma Roberto Gualtieri di essere a Parigi per le cerimonie ufficiali dell'anniversario. Nel corso della giornata, i due Sindaci inaugureranno un giardino intitolato a Monica Vitti nel quartiere del Marais. Seguiranno l'inaugurazione della mostra fotografica della Fondazione Alinari e l'illuminazione celebrativa dell'Hôtel de Ville, dove la serata si concluderà con un evento di festa e musica.