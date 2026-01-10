Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Roma, D'Elia (Pd) 'Roma è tutta accanto a Spin Time'

AA

ROMA, 10 GEN - "Roma è tutta qui, in difesa di Spin Time". Lo ha detto Cecilia D'Elia, senatrice Pd, intervenendo all'assemblea pubblica in corso a Roma, contro lo sgombero paventato dal governo. "Oggi siamo qui in tante e tanti per esprimere la nostra solidarietà a chi abita questo luogo e a tutte le associazioni che lo animano, rendendolo uno spazio di pratiche di solidarietà e di contrasto alle diseguaglianze. Di contro, siamo di fronte ad un governo che mette in campo un'idea di sicurezza che è solo repressione del dissenso e della marginalità sociale, un'idea del potere politico da esercitare senza contrappesi e controllo, la vera posta in gioco del referendum sulla giustizia. Occorre un'alleanza forte tra tutte e tutti noi, per difendere Spin Time, la realtà che è e l'idea di città che rappresenta", ha poi concluso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario