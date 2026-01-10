Roma, D'Elia (Pd) 'Roma è tutta accanto a Spin Time'

ROMA, 10 GEN - "Roma è tutta qui, in difesa di Spin Time". Lo ha detto Cecilia D'Elia, senatrice Pd, intervenendo all'assemblea pubblica in corso a Roma, contro lo sgombero paventato dal governo. "Oggi siamo qui in tante e tanti per esprimere la nostra solidarietà a chi abita questo luogo e a tutte le associazioni che lo animano, rendendolo uno spazio di pratiche di solidarietà e di contrasto alle diseguaglianze. Di contro, siamo di fronte ad un governo che mette in campo un'idea di sicurezza che è solo repressione del dissenso e della marginalità sociale, un'idea del potere politico da esercitare senza contrappesi e controllo, la vera posta in gioco del referendum sulla giustizia. Occorre un'alleanza forte tra tutte e tutti noi, per difendere Spin Time, la realtà che è e l'idea di città che rappresenta", ha poi concluso.