Roma, accesi albero di Natale a piazza del Popolo e luminarie

ROMA, 08 DIC - Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la Presidente di Acea Barbara Marinali hanno inaugurato l'Albero di Natale di Piazza del Popolo e le luminarie di via del Corso, confermando così la tradizione che dà ufficialmente il via alle festività di fine anno nella Capitale, in un'edizione resa ancora più significativa dall'Anno Giubilare. L'evento, in concomitanza con la festa dell' Immacolata, è stato condotto in piazza da Noemi e animato dalla partecipazione del Coro di bambini della Scuola di Canto Corale del Teatro dell'Opera di Roma, dal Coro che non c'è e dall'Anonima Armonisti. L'Albero di Natale, un Abies Nordmanniana di oltre 20 metri di altezza, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Roma Capitale e l'operatore economico Rattiflora Sas, che ha fornito la pianta e l'allestimento con sfere colorate oro, argento e rosse. L'illuminazione, curata da Blu Notte Eventi Lighting Design, ha previsto l'utilizzo di tecnologie a basso consumo energetico, in linea con i principi di sostenibilità ambientale promossi da Roma Capitale. In cima all'abete svetta una stella color oro. Come color oro sono i 100.000 led che fanno brillare l'albero. Contemporaneamente all'albero di piazza del Popolo su via del Corso si è accesa l'installazione luminosa curata da Acea con Led ad alta efficienza, che accompagna cittadini e turisti in un viaggio suggestivo nel periodo delle festività. Lungo il tratto di circa 1,8 Km un tappeto di 500.000 sfere led luminose crea un racconto visivo di grande effetto, grazie a una tecnologia avanzata e versatile. Le luminarie natalizie si mescolano ad un sistema dinamico di luci fra tradizione, la stella cometa e i fiocchi di neve, e innovazione. Mentre per la facciata della Galleria Alberto Sordi, così come nei Municipi, è stata prevista un'illuminazione ad hoc con immagini che richiamano i motivi delle luminarie. Sempre nei Municipi è stato installato un albero di Natale, a cura del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, decorato con addobbi e illuminazioni per far arrivare la festa in ogni angolo della città.