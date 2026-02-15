Roja non scarica in mare, si tenta correzione corso fiume

VENTIMIGLIA, 15 FEB - Diversi allagamenti di scantinati si sono registrati, in queste ultime ore a Ventimiglia a causa di un "tappo" che si è venuto a creare alla foce del fiume Roja per un ricircolo di acqua che non permette al fiume di sfogare in mare. In pratica, anziché andare dritto, il corso d'acqua compie un giro diverso, che crea un'interferenza con il sistema fognario, uscendo in alcuni punti anche dai tombini. I vigili del fuoco sono al lavoro con le idrovore in alcuni tratti del lungomare, con il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, che sta effettuando una serie di sopralluoghi con la polizia. Per consentire l'intervento dei soccorritori, è stato momentaneamente chiuso il tratto di passeggiata tra via Milite Ignoto e via Chiappori ed è atteso l'arrivo degli escavatori, in modo da correggere il percorso del fiume.