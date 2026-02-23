Rogoredo: Pisani 'Cinturrino è un ex poliziotto, un delinquente'

ROMA, 23 FEB - "L'immagine sana è quella dei colleghi investigatori della questura di Milano e questo è molto importante, perché noi abbiamo necessità di essere punto di riferimento per la nostra collettività e il cittadino deve avere quotidianamente fiducia nel nostro operato". Lo ha detto il capo della polizia Vittorio Pisani in merito al fermo dell'assistente capo Carmelo Cinturrino per la vicenda di Rogoredo. "Penso che aver dimostrato come la Polizia di Stato ha operato l'arresto di un ex appartenente alla Polizia di Stato, anzi lo definirei un delinquente - ha concluso - penso che questa sia l'immagine sana del nostro modo di operare".