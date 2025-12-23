Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Rogo in appartamento a Udine, trovata morta una donna

AA

UDINE, 23 DIC - Una donna, di circa 60 anni, di nazionalità russa, è stata trovata priva di vita all'interno del proprio appartamento, in via Grazzano, a Udine, dove stamani è divampato un incendio. Le fiamme si sono sviluppate proprio dal locale occupato dalla vittima, situato al secondo piano. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato la propagazione del rogo agli altri appartamenti. Le indagini dei periti dei vigili del fuoco e degli agenti di polizia dovranno chiarire se il decesso sia avvenuto prima che divampasse l'incendio o a seguito dell'inalazione di fumo. L'allarme è stato lanciato da un giovane che abita al primo piano: ha notato le fiamme e ha chiesto l'intervento dei pompieri. La vittima era nota per essere un'interprete coltissima e molto integrata nella comunità locale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
UDINE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario