Rogo in appartamento a Udine, trovata morta una donna

UDINE, 23 DIC - Una donna, di circa 60 anni, di nazionalità russa, è stata trovata priva di vita all'interno del proprio appartamento, in via Grazzano, a Udine, dove stamani è divampato un incendio. Le fiamme si sono sviluppate proprio dal locale occupato dalla vittima, situato al secondo piano. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato la propagazione del rogo agli altri appartamenti. Le indagini dei periti dei vigili del fuoco e degli agenti di polizia dovranno chiarire se il decesso sia avvenuto prima che divampasse l'incendio o a seguito dell'inalazione di fumo. L'allarme è stato lanciato da un giovane che abita al primo piano: ha notato le fiamme e ha chiesto l'intervento dei pompieri. La vittima era nota per essere un'interprete coltissima e molto integrata nella comunità locale.