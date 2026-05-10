Rogo fuori da un capannone, trovato un cadavere nella casa vicina

TORINO, 10 MAG - I vigili del fuoco stanno intervenendo con diverse squadre in via Ceres a Settimo Torinese dove, all'esterno di una carrozzeria, si è sviluppato un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi del capannone della ditta. L'incendio ha provocato un'alta colonna di fumo nero ben visibile anche a distanza. Il 118 di Azienda Zero, durante le operazioni di soccorso, ha rinvenuto, nella cascina vicina, una donna deceduta che, secondo i primi accertamenti, sarebbe morta ben prima del divampare dell'incendio. Il personale sanitario sta supportando le operazioni di evacuazione di una palazzina vicina condotte dai vigili del fuoco a causa del fumo provocato dal rogo. Nessuna delle persone coinvolta ha avuto bisogno, al momento, del trasporto in ospedale.