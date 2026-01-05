Giornale di Brescia
Rodriguez nella lista nera dell'Ue, 'ha minato la democrazia in Venezuela'

BRUXELLES, 05 GEN - La vice presidente e al momento presidente de facto del Venezuela, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, è nella lista nera delle sanzioni Ue sin dal 2018. Le sue azioni "hanno minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, usurpando i poteri dell'Assemblea nazionale e utilizzandoli per colpire l'opposizione e impedirle di partecipare al processo politico", si legge nelle motivazioni. Al momento non si sa se la situazione cambierà in virtù della nuova situazione. I 27, nel quadro del primo Coreper del 2026, sotto l'egida della presidenza cipriota, riceveranno un aggiornamento dal Servizio di Azione Esterna sul Venezuela.

Argomenti
BRUXELLES

