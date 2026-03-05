Rocco Siffredi denuncia le attrici che lo hanno accusato in tv di violenze

MILANO, 05 MAR - Rocco Siffredi ha denunciato per diffamazione una serie di donne che hanno recitato in passato con lui in alcuni film e che, poi, nei mesi scorsi in diverse puntate della trasmissione 'Le Iene', lo hanno accusato pubblicamente di presunti abusi e violenze. La maxi querela, in più tranche e con integrazioni, come anticipato da 'la Repubblica' on line, è a carico di due autori del programma tv e di 16 attrici e la Procura di Milano ora, come è stato confermato, ha aperto un fascicolo per diffamazione in cui iscriverà tutte le persone denunciate per poi procedere agli accertamenti nell'inchiesta. Siffredi, assistito dall'avvocata Rossella Gallo, parla di una "campagna diffamatoria" e di "fango" contro di lui. Una campagna, a suo dire, portata avanti con sei puntate de 'Le Iene' in cui compaiono le interviste di sedici donne (altre tre hanno i volti oscurati). La difesa del pornoattore, tra l'altro, ha depositato come allegati documenti, video e pure i girati integrali dei film. Il tutto per ribattere alle accuse di abusi e violenze contenute nelle interviste.