Roccella, 'separare i bambini dai genitori è una misura estrema'

ROMA, 07 MAR - "Separare i genitori dai figli è davvero una misura estrema". Lo ha detto la ministra alla Famiglia, alla Natalità, alle Pari Opportunità Eugenia Roccella a Sky Tg24 riferendosi alla vicenda della famiglia nel bosco. "Quello che ha chiesto la Garante per l'infanzia - ha aggiunto - è davvero il minimo sindacale: prima di separare i bambini dai genitori bisognava fare una valutazione e non dopo".

