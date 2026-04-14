Roccella, 'richiamo al mai più non è riuscito a scalfire radici antisemitismo'

ROMA, 14 APR - "Il richiamo al 'mai più', legato soprattutto alla memoria della Shoah e giustamente posto al centro delle politiche di contrasto all'antisemitismo, non è riuscito da solo a scalfire le radici profonde del fenomeno. Al contrario, gli eventi più recenti — a partire dal 7 ottobre e dalle sue ripercussioni globali — hanno riportato alla luce pregiudizi che si ritenevano superati o marginali, contribuendo invece al rafforzamento di nuove forme di antisemitismo". Così la ministra per la Famiglia, a Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, in audizione in Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, al Senato. "A queste - aggiunge - si affianca un'ampia 'zona grigia', in cui critiche più che legittime alle politiche dei diversi governi israeliani convivono talvolta con manifestazioni di ostilità verso lo Stato di Israele in quanto tale". Roccella sottolinea che "nonostante il grande lavoro svolto per contrastare l'antico fenomeno dell'antisemitismo, si osserva nei tempi recenti una recrudescenza che non può non interrogarci sull'efficacia e l'adeguatezza delle iniziative intraprese. Se si amplia lo sguardo alla prospettiva storica, emerge come il contrasto all'antisemitismo sia stato a lungo concentrato sulla memoria della Shoah. Ripercorrere la storia dell'antisemitismo equivale infatti a seguire un percorso che trova il proprio apice nell'orrore dello sterminio, che ha segnato profondamente la coscienza dell'Occidente". "L'enormità della tragedia e le modalità con cui è stata perpetrata hanno determinato una reazione forte nell'opinione pubblica, alimentando l'idea che la memoria potesse rappresentare una garanzia contro il ripetersi di simili eventi - osserva - Tuttavia, gli sviluppi più recenti mostrano come questo approccio, pur essenziale, non sia di per sé sufficiente".