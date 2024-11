Roccella, potenziata efficacia del braccialetto elettronico

ROMA, 29 NOV - "La lotta del governo alla violenza contro le donne non si ferma. Con il decreto giustizia varato oggi dal Consiglio dei ministri è stata ulteriormente potenziata l'efficacia dell'utilizzo dei braccialetti elettronici come strumento di controllo delle misure cautelari". Lo afferma la ministra alle Pari Opportunità Eugenia Roccella. Sono state esplicitate, spiega, "le procedure di accertamento che la polizia giudiziaria deve compiere per verificare il corretto funzionamento dello strumento per ogni singolo caso, imprimendo peraltro un'accelerazione con la fissazione a 48 ore del termine entro cui questi accertamenti devono essere compiuti". "Dall'altro - aggiunge Roccella - sono state inasprite le conseguenze in caso di comportamenti che artatamente determinino un malfunzionamento del braccialetto. Si tratta di un ulteriore passo avanti - conclude - per rendere ancora più efficaci la prevenzione e il contrasto di questa piaga, fermando le situazioni di violenza prima dell'irreparabile".