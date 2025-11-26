Giornale di Brescia
Roccella, dubbio è su rovesciamento dell'onore della prova

ROMA, 26 NOV - "Sulla legge sul consenso il rischio è il rovesciamento dell'onere della prova, questo è il dubbio". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella intervistata durante la trasmissione "Ping Pong" su Rai Radio 1. "È meglio prendere più tempo ma approvare - ha aggiunto - una legge convincente. Quello che è emerso dopo l'approvazione alla Camera è una forte perplessità da ambienti importanti: gli avvocati, l'ex presidente delle Camere Penali Caiazza è stato molto duro su questa legge, anche altri hanno sollevato dei dubbi. Perchè la legge si farà, perchè già c'è. Nel senso che il consenso già c'è, per fortuna perchè è un principio sacrosanto, nella nostra giurisprudenza attraverso le sentenze della Cassazione e questo già da anni".

ROMA

