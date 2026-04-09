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Roccella, bene ok Conferenza Stato Città su riparto centri estivi

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ROMA, 09 APR - "Con l'approvazione dello schema di decreto da parte della Conferenza Stato-Città compie un passo decisivo l'iter di riparto dei fondi 2026 per i centri estivi". Lo dichiara Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. "L'assegnazione delle risorse ai Comuni - prosegue - avverrà con sensibile anticipo rispetto agli anni precedenti, grazie all'iniziativa del governo che dopo aver garantito il finanziamento di 60 milioni per ogni annualità lo ha reso da quest'anno strutturale, garantendo alle amministrazioni comunali la certezza del finanziamento e la tempestività della sua quantificazione. Questo consentirà sia ai territori che alle famiglie di programmarsi e organizzarsi per tempo in base alle proprie caratteristiche e necessità. Ringrazio la Conferenza per aver dedicato a questo importante tema una seduta straordinaria e ringrazio i Comuni italiani - conclude Roccella - per la collaborazione costante e la grande partecipazione sempre dimostrata nei confronti di questa misura così rilevante per i genitori, per i bambini e per i territori".

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