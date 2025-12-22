Rocca, dalla Regione Lazio 50 milioni euro per la metro C di Roma

ROMA, 22 DIC - La Regione Lazio stanzierà 50 milioni per la realizzazione della Metro C di Roma. E' l'annuncio fatto dal presidente della Regione Francesco Rocca, intervenuto in aula nel corso della discussione per l'approvazione del bilancio regionale. "Si tratta di un ulteriore segnale tangibile di attenzione da parte della giunta regionale nei confronti dei romani, dopo il rifinanziamento del Tpl, e l'aggiornamento del piano della qualità dell'aria che ha scongiurato i blocchi alla circolazione", le parole del governatore. I fondi saranno inseriti in un emendamento all'articolo 5 del bilancio.