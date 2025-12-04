Giornale di Brescia
Rob vince X Factor, "Paola Lezzi fondamentale al mio fianco"

NAPOLI, 05 DIC - "Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e ringrazio tantissimo anche Paola, è stata fondamentale. Non potevo immaginate persona migliore di te al mio fianco". Sono le prime pronunciate da Rob, subito dopo l'annuncio della vittoria a X Factor e prima di un elenco lunghissimo di ringraziamenti alla "mia mamma, i miei fratelli e Giovanni che è come se fosse mio padre". E poi ancora la sua insegnante e la famiglia tutta: "Vi amo tutti".

