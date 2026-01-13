Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Rivoluzione, opera della street artist Laika contro il regime iraniano

AA

ROMA, 13 GEN - All'alba, nei pressi dell'Ambasciata iraniana di via Nomentana, è apparsa Rivoluzione, la nuova opera della street artist Laika. Il poster ritrae una manifestante iraniana in corsa con l'immagine dell'Ayatollah Khamenei in fiamme e la scritta "Enghelab" ("Rivoluzione"). Con questo intervento, l'artista torna nello stesso luogo a quasi tre anni da "Poisoned by the Islamic Regime", dedicata alle studentesse iraniane avvelenate dal regime. L'opera richiama le proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini e la repressione in corso, ribadendo il sostegno alla lotta per un Iran democratico, al grido di "Donna, Vita, Libertà".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario