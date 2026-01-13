Rivoluzione, opera della street artist Laika contro il regime iraniano

ROMA, 13 GEN - All'alba, nei pressi dell'Ambasciata iraniana di via Nomentana, è apparsa Rivoluzione, la nuova opera della street artist Laika. Il poster ritrae una manifestante iraniana in corsa con l'immagine dell'Ayatollah Khamenei in fiamme e la scritta "Enghelab" ("Rivoluzione"). Con questo intervento, l'artista torna nello stesso luogo a quasi tre anni da "Poisoned by the Islamic Regime", dedicata alle studentesse iraniane avvelenate dal regime. L'opera richiama le proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini e la repressione in corso, ribadendo il sostegno alla lotta per un Iran democratico, al grido di "Donna, Vita, Libertà".