Riuscita l'operazione all'ernia per l'ex presidente brasiliano Bolsonaro

BRASILIA, 25 DIC - "È riuscito" l'intervento chirurgico per un'ernia inguinale presso una clinica di Brasilia al quale si è sottoposto l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che sta scontando una pena detentiva di 27 anni per un tentato colpo di stato. Lo ha annunciato la moglie, Michelle Bolsonaro. "Operazione riuscita, senza complicazioni. Ora dobbiamo aspettare che si svegli dall'anestesia", ha scritto su Instagram. Questa è la prima uscita di prigione dell'ex presidente settantenne dalla sua incarcerazione a fine novembre.