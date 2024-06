Riunione opposizioni con Cgil-Uil per referendum sull'Autonomia

ROMA, 29 GIU - "Questa mattina si sono riuniti i partiti politici di opposizione, le organizzazioni confederali Cgil e Uil e le principali realtà associative del Paese, per affrontare gli adempimenti necessari a depositare in Corte di Cassazione il quesito abrogativo della legge Calderoli e avviare quanto prima la campagna referendaria". Lo rende noto un comunicato diffuso dalla Cgil. "Si sta lavorando alla costituzione di un comitato promotore il più ampio e trasversale possibile - prosegue la nota -, cui far partecipare tutte le forze, le associazioni e le personalità che condividono l'obiettivo di fermare un'autonomia differenziata destinata ad aumentare, inevitabilmente, i divari territoriali e le già insopportabili diseguaglianze a tutte le latitudini, compromettendo le prospettive di crescita e di coesione sociale dell'Italia intera".