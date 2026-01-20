Riunione di governo a Palazzo Chigi con Meloni e i vicepremier

ROMA, 20 GEN - È in corso a Palazzo Chigi una riunione di governo con la premier Giorgia Meloni. A quanto si apprende, tra gli altri stanno partecipando anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari. Nei giorni scorsi la stessa Meloni, rientrata nella notte dalla missione in Asia, aveva preannunciato una riunione sul pacchetto sicurezza, in vista del decreto legge che approderà in Consiglio dei ministri la prossima settimana, come ha detto in mattinata il vicepremier Matteo Salvini.