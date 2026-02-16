Giornale di Brescia
Riunione di FI con Tajani e Pichetto, 'massimo sforzo sul decreto energia'

ROMA, 16 FEB - Nel decreto energia ci dovrà essere "uno sforzo massimo" e dovrà avere "impatti immediati, sia sulle famiglie sia sul sistema imprenditoriale, vessati da un prezzo delle bollette eccessivamente alto": è la linea di Forza Italia che, in vista del Consiglio dei ministri di mercoledì in cui dovrebbe approdare il provvedimento, ha affrontato il tema con una riunione a cui hanno partecipato anche il leader e vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. FI preme perché il provvedimento "abbia la massima efficacia", sottolineando che quello delle bollette energetiche è un tema con "priorità assoluta". In parallelo, gli azzurri premono per accelerare, in sede europea, la revisione del sistema Ets, che "è molto penalizzante".

ROMA

