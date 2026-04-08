Riunione con Meloni sulla frana in Molise, verifiche tecniche in corso

ROMA, 08 APR - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue costantemente la difficile situazione creata dalla frana in Molise che ha interrotto l'Autostrada A14, la Statale 16 e la linea ferroviaria adriatica. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi spiegando che la premier - che ieri sera ha contattato telefonicamente il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti - oggi ha tenuto una riunione in videoconferenza a cui hanno partecipato i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e della Difesa, Guido Crosetto, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Sono in corso le verifiche tecniche sulla frana a Petacciato, necessarie per acquisire le informazioni e valutare gli interventi volti al ripristino della viabilità.